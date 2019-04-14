Припливли! Чорну ікру в Астрахань везуть із Китаю

Китай стає безумовним лідером на ринку цього делікатесу

Ірина Зіганшина

Мій чоловік ще застав часи, коли вітчизняну чорну ікру можна було купити за осудні гроші і в магазині, і на ринку. Так, це було досить дорого для звичайного радянського громадянина, але, що називається, «на свято» або в подарунок баночку зернистої могли собі дозволити багато.

Потім часи змінилися, ікра зникла, а якщо й продавалася, то з-під поли і куплена у астраханських браконьєрів. Ну і знамениту фразу Верещагіна «Знову ця ікра!» з «Білого сонця пустелі» пам’ятають усі. Потім вона знову з’явилася, але краще б і не з’являлася – потворно дорога.

І ось новий поворот у ікорної темі. Здається, в недалекому майбутньому, чорна ікра втратить статус делікатесу, ставши доступною багатьом. Тільки якщо раніше ікрянимі виробниками вважалися Росія і Іран, то тепер їх місце займе…

Звичайно ж Китай!

Саме про це пише журналіст Джош Оуенс на сайті Safehaven.com:

«Чорна ікра з маркуванням «Зроблено в Китаї» наводнює ринок до такої міри, що ціни падають, і делікатес може стати звичайним явищем.

Як би ви це не називали, а ікра – це рибні яйця, і ці рибні яйця розводяться в Китаї у величезних обсягах. Все частіше їх отримують з особин жіночої статі на китайських рибних фермах і всі за нижчою ціною. Це призвело до збільшення обсягу експорту ікри з Китаю більше ніж у п’ять разів за період з 2012 по 2017 роки, стверджує Wall Street Journal.

У певному сенсі, Китай заповнив порожнечу, коли популяція осетриных порід у 1990-х роках опинилася на межі зникнення. І як раз в той час, коли Росія і Иранвыловили практично всього осетра в Каспійському морі, Китай почав розводити цю рибу на своїх фермах.

Тепер же тільки одна китайська компанія (з російсько-англійським, зауважте, назвою!) Kaluga Queen виробляє третину всієї чорної ікри в світі. У цьому році обсяг виробництва на ній досягне 100 тонн. Причому, в хід йде не тільки ікра, але і філе осетрових риб і їх шкіра (у осетрові, крім іншого, цінується ще і шкіра) для потреб шкіргалантереї.

Причому китайська ікра йде не тільки на експорт: China Dailyсо посиланням на Китайську асоціацію осетрових, повідомляє, що до 2020 року самі китайці будуть споживати 100 тонн ікри в рік, що становить третину від загального обсягу цього продукту в усьому світі. Крім того, китайці вже значно збили на нього ціну: сьогодні один кілограм чорної ікри коштує в середньому $276, що в два рази дешевше, ніж в 2012 році!

Дивно, але при цьому ікра з Китаю вважається вельми якісною, незважаючи на минулі скандали пов’язані з контролем якості харчових продуктів, що випускаються під брендом «Зроблено в Китаї». Там було і м’ясо, просочене відбілювачем, і яблучний сік з додаванням антифризу, і кедрові горіхи, непридатні для вживання в їжу. Незважаючи на низький рівень довіри до китайських продуктів харчування, США імпортували чорної ікри на суму 17,8 млндолларов у 2018 році в порівнянні з 7,6 млн доларів у 2014 році. Причому близько половини імпорту прийшов з Китаю, що змусила багатьох американських виробників знизити свої ціни на ікру на 25%.

Експерти прогнозують, що світовий ринок чорної ікри буде рости в середньому на 5,8% протягом наступних п’яти років, досягнувши 500 мільйонів доларів в 2024 році порівняно з 360 мільйонами доларів в даний час…»

Іран, зі свого боку, планує спробувати наздогнати Китай, тоді як Росія в цьому матеріалі навіть не згадана.

Фахівці вважають, що і ми, і іранці, виловивши майже всіх осетрів у Каспійському морі, втратили момент для створення мережі штучних ферм по вирощуванню осетрових. Зате такі ферми з’являються тепер по всьому світу, від Франції до США, і наздогнати їх і Росії, Ірану і навряд чи вдасться.

Один з російських коментаторів цього матеріалу, до речі, нагадав:

«З кедровим горіхом буде те ж саме. Просто тут потрібно більше часу, але Китай вміє планувати і чекати. Десятиліттями. Один час китайці накрутили ціну по всій Сибіру на кедрової горіх. Головна умова: горіх не розжарений, сирий. Скуповували тоннами. Зараз на півночі КНР розбиті і розбиваються “кедрові плантації” з прицілом виростити гектари кедрача. В тому числі і для збору горіха. З часом…»

Інший наш співвітчизник, Дмитро Черніков, навів ще більш цікавий приклад, дуже добре характеризує особливості вітчизняного бізнесу:

«В СПб шикарна китайська ікра коштує 19’000 руб/кг оптом. Астраханці брали, везли в Астрахань і штовхали її там по 35-40 тр.)) Осетер китайський с/м тушки всі 10 + кг. Російський дохлий 3+ і коштує в два рази дорожче...»

Так що приємного апетиту!