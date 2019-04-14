Система «ніпель»: держава прибирає до рук всю економіку

З кожним днем частка держави в російській економіці стає все більше, воно приходить вже і раніше повністю приватні галузі

Про це лякаючому процесі пише у своєму блозі журналіст Василь Аленін.

«Костін з Грефом в кожній крамниці!

У наш час тотального одержавлення залишилося зовсім небагато галузей, де не було б держвласності. Втім, вже, напевно, зовсім не залишилося.

Була нова галузь стільникового зв’язку без держучасті — але один з чотирьох операторів став державним. І тепер там відбувається консолідація з метою посилити вплив держави.

Було безліч забудовників — з-за нового закону галузі загрожує хвиля банкрутств, виживуть ті, хто пов’язаний з банками. А найбільші банки у нас тепер які? Правильно, державні…

Була приватна роздрібна торгівля — але в минулому році держбанк ВТБ придбав одного з лідерів — мережа «Магніт» – і прийшов у цю сферу. А тепер держбанк через «Магніт» готовий перекупити «Стрічку» у приватного бізнесу (дає більше грошей). А Ощадбанк збирається купити «о’кей». Каже, що не в своїх інтересах, але в чиїх інтересах діє держбанк — залишається тільки гадати.

Будь-який привід, будь-яка криза держава використовує для свого посилення в економіці.

Причому зазвичай ця криза само і влаштовує. Як у девелоперів – забороною на пайове будівництво. Або в ритейлі, коли торгові компанії затиснуті між покупцем (у якого різко впали і не зростають реальні доходи) і постачальниками (у чиїх інтересах приймаються наджорсткі регулюють торгівлю закони). У результаті багато роздрібні мережі у збитках, зростають борги, майже у всіх падає акціонерна вартість…

А, влаштувавши криза, держава потім бачить себе в ролі «рятівника», «білого лицаря», який «нехотя» приходить у приватну галузь, щоб «врятувати»… А потім вже нікуди з неї не йде, навпаки, «розсідається» по-господарськи і підбирає все, до чого дотягнуться руки…

У зворотну сторону це не працює: процеси приватизації зупинені.

Виходить «система ніпель» – госучастие в економіці рік від року тільки зростає.

На фото: Костін – Грефу: націоналізуємо на двох?»