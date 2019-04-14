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На перших випробуваннях безпілотного КАМАЗа вантажівка зруйнувала цех, в якому був зібраний

14.04.2019

На первых испытаниях беспилотного КАМАЗа грузовик разрушил цех, в котором был собран

Невдало завершилися перші випробування безпілотного вантажівки «КАМАЗ» на полігоні в Набережних Челнах. В ході управління сталася помилка, внаслідок якої автомобіль врізався в заводській складальний цех, що призвело до повного руйнування приміщення. На щастя, у момент аварії всередині не було робітників.

Незважаючи на казус, завод має намір продовжити роботу над першим безпілотним вантажівкою російського виробництва.

«Нічого страшного не сталося. Поки наша татарська «Тесла» не готова штурмувати серйозні висоти, але все попереду. Ми зараз нашу дівчинку полагодимо, подрихтуем, подкрутим подекуди і поїде. Куди вона дінеться?», — сказав керівник проекту Василь Пякин.

Також в керівництві компанії пообіцяли заново відбудувати цех, зруйнований в результаті аварії.

Раніше концерн «Роснано» оголосив про розробку унікального гібридного автомобіля, який зможе працювати на органічних відходах.

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