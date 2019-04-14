Дебати на «Олімпійському»: Зеленський не прийшов на зустріч з Порошенком

Чинний президент і кандидат на пост глави держави Петро Порошенко прийшов на дебати на НСК «Олімпійський» в Києві зі своїм опонентом у президентській гонці Володимиром Зеленським у неділю, 14 квітня. Разом з тим, Зеленський на дебати не прийшов.

Порошенко спочатку кілька хвилин виступав на сцені перед «Олімпійським», після чого погодився виступити в прес-центрі спортивної арени, де встановлено дві трибуни для кандидатів. За його словами, він буде виступати і відповідати на запитання журналістів 40 хвилин (до 15:00), протягом яких Зеленський, як він уточнив, зможе дістатися до «Олімпійського» і взяти участь у дебатах. Також Порошенко висловив надію, що Зеленський вже повернувся з Парижа.

«Якщо пан Зеленський вже повернувся з Парижа, якщо для нього Україна – понад усе, ми чекаємо його для проведення дебатів … Ми будемо запрошувати його щодня», – сказав Порошенко.