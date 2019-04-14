Експерт: Україна знаходиться в зіткненні з двома світами

Більш важливою стала також ще одна межа між світами, яку сьогодні проходить все людство.

Сьогодні Україна знову перебуває в зіткненні, але вже з двома світами. Світ західний приваблює, але не пускає, світ російський пускає, але не приваблює. І поки що в ці світи ідуть тільки “вивідачі” у вигляді “заробітчан” і везуть звідти значну частину бюджету для країни або, навпаки, “екскурсанти”, які витрачають там певну частину бюджету.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Георгій Почепцов. На його думку, важливішою стала також іще одна межа між світами, яку нині проходить усе людство.

“У принципі ми живемо наприкінці ери “нічогонероблення”, яка прийшла з ерою економіки уваги. Тепер наша увага стала бізнес-ареною для інших, де техгіганти навчилися заробляти гроші. Ми повинні “працювати” постійно, навіть тоді, коли відпочиваємо. Ми повинні ставити лайки у Фейсбуці, ми повинні поширювати меми і фейки. Ми самі сталі гвинтиками й механізмами їхнього нового бізнесу. А оскільки політика й бізнес встановили, що негативні повідомлення рухаються краще, то нас якраз і завантажили у поширення фейків, які розлітаються подібно до анекдотів радянського часу”, — відзначає експерт.

Джерело: ZN.UA