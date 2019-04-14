Жителі Києва знайшли незвичайний спосіб боротьби з галасливими компаніями: мережа в подиві

У мережі з’явилися фото з одного з двориків на Оболонській набережній, де місцеві мешканці вирішили боротися з п’яними компаніями під вікнами незвичайним способом — вимазавши лавочки якоюсь речовиною, схожою на мазут.

На місці інциденту

Фото виклали в паблике Київ Оперативний. Пост набрав масу коментарів, в основному критичного плану.

«Той, хто це зробив — ідіоти! Увечері зрозуміло, що неприємно, але боріться іншими способами. Але вдень, старики, діти, матусі з колясками, так і просто кому нездужає, куди присісти, де відпочити? Я вважаю потрібно знайти, хто це зробив і покарати за псування коомунальной власності, призначити громадські роботи і нехай відмивають і фарбує все, що спаплюжив!», — написав Andrew Sas.

«Це правильно, лавочки вони адже навіщо? Щоб на них ніхто, не дай Бог, не сидів. Ще можна підірвати мости, а то їдуть, розумієш, з іншого берега, спасу немає!», — іронізує Михайло Ворон.

Тим не менш Shalkina Tatyana зазначила, що особисто їй шкода місцевих жителів, які змушені слухати п’яний виття всю ніч.

«А вимазати лавочки — це результат бездіяльності контролюючих органів громадський порядок», — пояснила мотиви мешканців будинку вона.