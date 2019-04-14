Повінь – зміна системи

Menu
Close

У центрі Києва замінували готель «Дніпро»

14.04.2019

У неділю, 14 квітня, в Києві замінували готель «Дніпро». На місце прибули правоохоронці, співробітники ДСНС і медики. З будівлі евакуювали людей.

Повідомлення про замінування будівлі за адресою вулиця Хрещатик, 1/2 надійшло близько 14:00. Про

На місце події приїхали поліцейські, медики швидкої допомоги і рятувальники. В будівлю нікого не пускають, там правоохоронці проводять пошук вибухівки.

Паралельно з цим з готелю евакуюють постояльців. Справді готель замінували або це фейковая інформація, встановлять правоохоронці.

Читайте також:   Змушували шукати українців: студентка розкрила виворіт пропагандистської програми на ростб
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *