У центрі Києва замінували готель «Дніпро»

У неділю, 14 квітня, в Києві замінували готель «Дніпро». На місце прибули правоохоронці, співробітники ДСНС і медики. З будівлі евакуювали людей.

Повідомлення про замінування будівлі за адресою вулиця Хрещатик, 1/2 надійшло близько 14:00. Про

На місце події приїхали поліцейські, медики швидкої допомоги і рятувальники. В будівлю нікого не пускають, там правоохоронці проводять пошук вибухівки.

Паралельно з цим з готелю евакуюють постояльців. Справді готель замінували або це фейковая інформація, встановлять правоохоронці.