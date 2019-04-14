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Скандальний Семочко звільнено: Порошенко підтвердив

14.04.2019

Президент Петро Порошенко звільнив заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

«Заступник голови Служби зовнішньої розвідки Семочко звільнений у п’ятницю (12 квітня — ред.)», — заявив Порошенко.

Зазначимо, що Порошенко, який прийшов на дебати, відповідає на запитання журналістів. Спілкування відбувається в подстадионном приміщенні на «Олімпійському», на площі біля НСК з боку Палацу Спорту встановлена велика сцена, на якій транслюють його виступ і виступають українські гурти.

Під сценою зібралися кілька тисяч прихильників Порошенко.

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