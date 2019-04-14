Олександр Усик закликав українців відмовитися від телевізора і дивитися дебати

Український боксер, чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик закликав громадян не піддаватися впливу телебачення, по якому показують “жесть”.

Про це спортсмен заявив у відеозверненні на своєму телеграм-каналі.

За його словами, за останній місяць бій Ломаченко – Кролла це найкраще, що можна було подивитися по телевізору. Усик підкреслив, що українцям варто перестати дивитися телевізор, який буквально з зомбує.

“Я прошу людей перестати дивитися цей бред, який нам показують. Який ми дивимося, і який ми домислюємо.

Серйозно, це жесть. Перестаньте дивитися цей ящик, який дістає залишилися мізки з нашої голови і перетворює їх в незрозумілу субстанцію, непридатну до використання в майбутньому. Той, хто вирішив собі щось у житті, повинен це робити мовчки, нікого не закликаючи або примушуючи до чогось”, – підсумував боксер.