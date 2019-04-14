У боротьбі за чемпіонство у матчі “Ліверпуль” – “Челсі” господарі втратять важливі очки

Команда з Ліверпуля не зможе виграти.

У неділю, 14 квітня, на “Енфілді” відбудеться центральний матч 34-го туру англійської Прем’єр-ліги між “Ліверпулем” і “Челсі”.

“Ліверпуль” вперше за довгий час знову має усі шанси виграти трофей АПЛ, а поєдинок з “Челсі” для підопічних Клоппа є останнім випробуванням з топ-клубів.

Після зустрічі з командою Саррі на “Ліверпуль” чекають поєдинки проти “Кардіффа”, “Ньюкасла”, “Хаддерсфилда” і “Вулверхемптона”.

В останньому турі чемпіонату Англії “Ліверпуль” обіграв “Саутгемптон” (3:1), а “Челсі” розібралося з “Вест Гемом” (2:0)

Також варто відзначити і той факт, що на тижні команди зіграли єврокубкові поєдинки – “Ліверпуль” у чвертьфіналі Ліги чемпіонів впорався з “Порту” (2:0), а “Челсі” на виїзді виявився сильнішим за чеську “Славію” (1:0) в матчі Ліги Європи.

Історія протистоянь “Ліверпуля” і “Челсі” налічує 181 матч, в яких 77 перемог здобули “червоні”, 41 матч закінчився внічию, а 63 рази перемогу святкував “Челсі”.

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Букмекери вважають фаворитом господарів поля. Так, на перемогу команди Клоппа можна поставити 1,65, тоді як на команду Саррі 5,25. Нічия оцінюється в 3,95.

Прогноз ZN.UA. Саррі вміє грати проти Клоппа. Саррі і Клопп зустрічалися в Англії два рази, і ні в одному з них німецький фахівець не зумів здобути перемогу. Зустріч в чемпіонаті виявилася переможною для “Челсі”, а друга поразка завершився для “Ліверпуля” вильотом з Кубка Англії. Тому варто припустити, що лондонці зможуть чинити опір і зараз, відібравши у “Ліверпуля” найважливіші очки у боротьбі за чемпіонство.

Оптимальна ставка за версією ZN.UA – Перемога “Челсі” з урахуванням фори +1 гол за 1.77.

Джерело: ZN.UA