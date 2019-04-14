Генерал-лейтенант запасу Романенко щодо російської інтервенції: “Україна фактично оточена Росією із трьох боків”

Країна-агресор наростила військовий потенціал в окупованому Криму і завела свої війська в Білорусь. Таким чином, у Москви є потенціал для атаки України і з південного сходу, і з півночі.

Так вважає колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на “Главред”.

За його словами, Росія суттєво наростила військовий потенціал у Криму, довівши його до стратегічного рівня.

“Сталося нарощування всіх сил: наземних, повітряних, морських – причому, надводних і підводних. Потенціал піднято до стратегічного рівня”, – сказав Романенко.

“До того ж, тепер російські війська заведені в Білорусь. У підсумку, якщо поглянути на карту, то можна побачити, що Україна опиняється фактично оточена Росією з трьох боків”, – додав Романенко.

За словами колишнього начальника Генштабу ЗСУ, російські війська були заведені в Білорусь у минулому році під приводом створення загальної системи ППО Росії і Білорусі.

“Потім війська частково були виведені, але там залишилося достатня кількість військ, щоб за необхідності зробити коридор. І я не думаю, що у білорусів досить сил протистояти планам Росії. Цей коридор потрібен буде Росії для того, щоб російські війська могли зайти в Україну з півночі. До того ж, для Росії це стратегічний напрямок, тому що це найкоротша відстань до столиці України – Києва”, – попередив Романенко.

Він також нагадав, що хоч міністр оборони РФ Сергій Шойгу в 2014 році і обіцяв, що Росія поверне Україні всю військову техніку з окупованого Криму, проте ні кораблі, ні літаки так і не повернули.

“А якщо віддавали, то поламану і непридатну для подальшої експлуатації техніку, наприклад, танки без двигунів. У підсумку, те, що нам повернули, було придатне хіба що для розбирання на запчастини”, – резюмував експерт.

Джерело: Цензор.НЕТ