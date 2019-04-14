У Румунії автобус з паломниками потрапив в аварію

Повідомляється, що ніхто з пасажирів не постраждав



У Румунії автобус з 55 паломниками потрапив в аварію поблизу ущелини Джиу у монастиря Лейничи.

Аварія сталася після того, як водій автобуса з’їхав на узбіччя. Повідомляється, що ніхто з пасажирів не постраждав, окрім водія, який отримав травми.

За попередніми висновками, до аварії призвело те, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зараз він попередньо заарештований і перебуває під вартою. За даним фактом, проти 61-річного водія було порушено кримінальну справу.

Дорожній рух було заблоковано в обох напрямках для розслідування обставин аварії.