Лаго-Маджоре: чому італійці і швейцарці сваряться через озера

80% поверхні Лаго-Маджоре знаходиться на території Італії, але вододіл його припадав 50 на 50 на кожну країну.

Після Другої світової війни італійці побудували на озері греблю, і з тих пір регулюванням води в Лаго-Маджоре займається «Консорціум Тічіно».

У літній період (з середини березня до кінця жовтня) діапазон регулювання складає від -0,5 до 1 метра від контрольної точки Сесто-Календе (гидрометрический нуль, 193,016 м над рівнем моря). Взимку (з початку листопада до середини березня) консорціум може варіювати рівень озера від -0,5 до +1,5 метра.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Останні роки були посушливими, чого постраждало і сільське господарство, і промисловість Італії. Тому країна, знову-таки в односторонньому порядку вирішила підняти рівень Лаго-Маджоре – і на літо, і на зиму – на півтора метра вище гидрометрического нуля. Це викликало обурення швейцарського кантону Тічино.

Уряд Тічино направило Федеральному відомству з охорони навколишнього середовища і представникам Італії лист, в якому висловило стурбованість, як свою, так і сусідніх громад і назвало це «одностороннє рішення неприйнятним».

За словами інженера Енріко Вебера, «регулювання озера Лаго-Маджоре все ще проводиться за правилами, написаними майже 100 років тому». Весь цей час розвивалися і способи застосування озерних водних запасів, і інтереси всіх сторін разом з відповідними технічними інструментами та науковими знаннями. Крім того, підвищувався і екологічну свідомість суспільства. Що в підсумку тільки ускладнило ситуацію, привівши до відновлення конфліктів.

Але оскільки гребля знаходиться на території Італії, швейцарцям не залишається нічого іншого, окрім як ставити запитання та висловлювати побажання, але не приймати рішення.

В майбутнє літо, якщо наложатся один на другий два фактори – проливні дощі і рішення італійців підтримувати озеро на високому рівні – швейцарське місто Локарно і територія природного заповідника Болле-де-Магадино можуть опинитися під водою.

За матеріалами Swissinfo.

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