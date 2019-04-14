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Лаго-Маджоре: чому італійці і швейцарці сваряться через озера

14.04.2019

80% поверхні Лаго-Маджоре знаходиться на території Італії, але вододіл його припадав 50 на 50 на кожну країну.

Після Другої світової війни італійці побудували на озері греблю, і з тих пір регулюванням води в Лаго-Маджоре займається «Консорціум Тічіно».

У літній період (з середини березня до кінця жовтня) діапазон регулювання складає від -0,5 до 1 метра від контрольної точки Сесто-Календе (гидрометрический нуль, 193,016 м над рівнем моря). Взимку (з початку листопада до середини березня) консорціум може варіювати рівень озера від -0,5 до +1,5 метра.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Останні роки були посушливими, чого постраждало і сільське господарство, і промисловість Італії. Тому країна, знову-таки в односторонньому порядку вирішила підняти рівень Лаго-Маджоре – і на літо, і на зиму – на півтора метра вище гидрометрического нуля. Це викликало обурення швейцарського кантону Тічино.

Уряд Тічино направило Федеральному відомству з охорони навколишнього середовища і представникам Італії лист, в якому висловило стурбованість, як свою, так і сусідніх громад і назвало це «одностороннє рішення неприйнятним».

За словами інженера Енріко Вебера, «регулювання озера Лаго-Маджоре все ще проводиться за правилами, написаними майже 100 років тому». Весь цей час розвивалися і способи застосування озерних водних запасів, і інтереси всіх сторін разом з відповідними технічними інструментами та науковими знаннями. Крім того, підвищувався і екологічну свідомість суспільства. Що в підсумку тільки ускладнило ситуацію, привівши до відновлення конфліктів.

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Але оскільки гребля знаходиться на території Італії, швейцарцям не залишається нічого іншого, окрім як ставити запитання та висловлювати побажання, але не приймати рішення.

В майбутнє літо, якщо наложатся один на другий два фактори – проливні дощі і рішення італійців підтримувати озеро на високому рівні – швейцарське місто Локарно і територія природного заповідника Болле-де-Магадино можуть опинитися під водою.

За матеріалами Swissinfo.

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