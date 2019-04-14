У заходах біля «Олімпійського» взяли участь до 5 тисяч осіб — поліція

Заходи біля НСК «Олімпійський» за участю президента Петра Порошенка в неділю пройшли мирно і спокійно, до них приєдналися до 5 тисяч осіб.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, повідомляє прес-служба МВС.

«Національна поліція спільно з Національною гвардією забезпечили публічну безпеку під час проведення мирного зібрання громадян, на якому були присутні до 5 тисяч осіб», — сказав він.

Фацевич також зазначив, інформація про замінування столичних об’єктів і Майдану Незалежності не підтвердилася.

«Зараз за вказаними адресами працюють фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники, патрульні та слідчо-оперативні групи. Правоохоронці проводять ретельну перевірку об’єктів та прилеглу до них територію. Інформація не підтвердилася», — йдеться в повідомленні.