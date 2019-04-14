Порошенко кличе Зеленського на ICTV

Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко закликає свого суперника Володимира Зеленського прийти в понеділок на ефір програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на НСК «Олімпійський».

«Мені не подобається, коли в країні виборча кампанія схожа на німе кіно… Коли кандидат миготить на екранах, але нічого не говорить, для більшості це просто сюжет з фільму «Слуга народу». Але ми вибираємо не Голобородько, а президента України», — сказав Порошенко.

«Володимир Олександрович, завтра мене запросили, так само, як і вас, в ефір ICTV, «Свобода слова», в 22:30. Завтра я буду там… Якщо ви сьогодні не встигнете, приїжджайте завтра. Якщо і завтра не вийде, я післязавтра вас запрошу. У вас буде можливість прийти і розповісти громадянам України свої плани, свою програму. Відсидітися, я думаю, не повинно вийти», — зазначив він.

Порошенко розповів, що приходив на телеканал «1+1», куди Зеленський його запрошував.

«А тут, як у російській пісні, «Я прийшла до тебе, а ти розгубився». І сплуталися карти, трубки почали кидатися. Не кидайте трубку, це не та розмова, що я хотів би чути від українського кандидата в президенти», — підкреслив він.

Порошенко також заявив, що зробить все, щоб дебати між ним і Зеленським відбулися, але не піде на порушення закону, адже за законом кандидати зобов’язані прийти на дебати 19 квітня о 20 годині на Суспільному.

«Я не хочу мірятися роликами. Я категоричний противник віртуальної кампанії», — додав він.

Президент зазначив, що йому не подобається підтримка кандидатури Зеленського з боку екс-президента Віктора Януковича та екс-прем’єра Миколи Азарова, а також російських політиків Володимира Жириновського та Геннадія Зюганова. За його словами, це міг би пояснити сам Зеленський, однак він цього не робить.

Порошенко також підкреслив, що ніколи не називав Зеленського наркоманом, оскільки не має для цього підстав, і здачу аналізів на наркотичну та алкогольну залежність ініціював саме Зеленський.

«Залишилися питання по здачі тестів? Залишилися. Але все, поставимо крапку. Має очі і вуха, все побачив, почув і зрозумів», — сказав чинний президент.

По закінченні спілкування з журналістами Порошенко знову вийшов до своїх прихильників на Троїцьку площу перед НСК «Олімпійський», де разом з музикантами і прихильниками заспівав українську народну пісню «Ти ж мене підманула».