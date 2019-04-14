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Порошенко кличе Зеленського на ICTV

14.04.2019

Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко закликає свого суперника Володимира Зеленського прийти в понеділок на ефір програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на НСК «Олімпійський».

«Мені не подобається, коли в країні виборча кампанія схожа на німе кіно… Коли кандидат миготить на екранах, але нічого не говорить, для більшості це просто сюжет з фільму «Слуга народу». Але ми вибираємо не Голобородько, а президента України», — сказав Порошенко.

«Володимир Олександрович, завтра мене запросили, так само, як і вас, в ефір ICTV, «Свобода слова», в 22:30. Завтра я буду там… Якщо ви сьогодні не встигнете, приїжджайте завтра. Якщо і завтра не вийде, я післязавтра вас запрошу. У вас буде можливість прийти і розповісти громадянам України свої плани, свою програму. Відсидітися, я думаю, не повинно вийти», — зазначив він.

Порошенко розповів, що приходив на телеканал «1+1», куди Зеленський його запрошував.

«А тут, як у російській пісні, «Я прийшла до тебе, а ти розгубився». І сплуталися карти, трубки почали кидатися. Не кидайте трубку, це не та розмова, що я хотів би чути від українського кандидата в президенти», — підкреслив він.

Порошенко також заявив, що зробить все, щоб дебати між ним і Зеленським відбулися, але не піде на порушення закону, адже за законом кандидати зобов’язані прийти на дебати 19 квітня о 20 годині на Суспільному.

«Я не хочу мірятися роликами. Я категоричний противник віртуальної кампанії», — додав він.

Президент зазначив, що йому не подобається підтримка кандидатури Зеленського з боку екс-президента Віктора Януковича та екс-прем’єра Миколи Азарова, а також російських політиків Володимира Жириновського та Геннадія Зюганова. За його словами, це міг би пояснити сам Зеленський, однак він цього не робить.

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Порошенко також підкреслив, що ніколи не називав Зеленського наркоманом, оскільки не має для цього підстав, і здачу аналізів на наркотичну та алкогольну залежність ініціював саме Зеленський.

«Залишилися питання по здачі тестів? Залишилися. Але все, поставимо крапку. Має очі і вуха, все побачив, почув і зрозумів», — сказав чинний президент.

По закінченні спілкування з журналістами Порошенко знову вийшов до своїх прихильників на Троїцьку площу перед НСК «Олімпійський», де разом з музикантами і прихильниками заспівав українську народну пісню «Ти ж мене підманула».

 

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