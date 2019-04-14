Київ продовжують «мінувати»: поліція перевіряє п’ять повідомлень

Поліція перевіряє п’ять анонімних повідомлень про замінування об’єктів у Києві.

«Протягом години в поліцію Києва надійшло п’ять анонімних повідомлень. За вказаними адресами виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники та слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції», — зазначили правоохоронці.

В даний час перевірки проходять у чотирьох готелях на вулицях Хрещатик, Ірининська та Михайлівська, і в Міжнародному центрі сучасного мистецтва та торговому центрі на вулиці Басейній.

«Події належним чином зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського та Шевченківського управлінь поліції», — повідомили в управлінні НП.