В понеділок на дебати в ефірі ICTV запросив Порошенко Зеленського

Президент Петро Порошенко чекатиме кандидата в президенти шоумена Володимира Зеленського для спілкування в телеефірі каналу ICTV в програмі “Свобода слова” у понеділок, 15 квітня.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у конференц-залі НСК “Олімпійський”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо він сьогодні не прийде, а ще залишилося 10 хвилин, як ми й домовилися, шановний Володимире Олександровичу, на завтра мене запросили, так само як і Вас, в ефір ICTV, “Свобода слова”. ..Завтра, шановний Володимире Олександровичу, я буду там, Вас запросили, не бійтеся, дебати – це не страшно… Це є надзвичайно відповідальна дія. Якщо Ви, не дай Боже, сьогодні не встигнете доїхати, доїжджайте завтра. Якщо і завтра не вийде, я хочу сказати, що я і післязавтра Вас запрошую… Відсидітися, я думаю, вже не повинно вдатися, бо це є реалізація права громадян. Мені здається, що більше 70% українців прагнуть дебатів… Я прийшов – тебе нема”, – сказав глава держави.

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Нагадаємо, що 14 квітня Порошенко прийшов на НСК “Олімпійський” для участі в дебатах із шоуменом, кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Однак Зеленський не прийшов.

21 квітня має відбутися другий тур президентських виборів.

Джерело: Укрінформ