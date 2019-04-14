Потужний торнадо в США: опубліковані кадри наслідків

Ще дві людини загинули в результаті стихії, що обрушилася на місто Хемілтон в штаті Міссісіпі

Кількість загиблих в результаті близько 13 торнадо, що обрушився на американські штати Техас і Міссісіпі, збільшилася до чотирьох осіб.

Додатково до двом дітям, загиблим у місті Франклін в Техасі, було підтверджено загибель ще двох осіб у населеному пункті Хемілтон, який знаходиться на північний схід Університету штату Міссісіпі.

Крім того, в місті Альто в Техасі 25 осіб були госпіталізовані з травмами різної тяжкості.

В результаті негоди безліч людей залишилися без електропостачання – понад 150 тис. будинків і підприємств виявилися знеструмлені в штатах Техас, Міссісіпі, Міссурі, Алабама і Луїзіана.















