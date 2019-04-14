На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» відбувся концерт на підтримку українських моряків

На фрегаті Військово-морських сил Збройних сил України «Гетьман Сагайдачний» відбувся концерт на підтримку військовополонених українських моряків.

Про це повідомили у прес-службі ВМС України. «На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» відбувся концерт на підтримку військовополонених моряків.

Рок-гурт «Друже музико» на чолі з Максимом Трубніковим приєднався до всеукраїнської акції від «Музичного батальйону» і виступивши з концертом на флагмані ВМС України перед військовими моряками та запрошеними гостями», – йдеться у повідомленні.

Заступник командувача ВМС ЗС України з морально-психологічного забезпечення Андрій Урсол зазначив, що на сьогоднішній день 24 військовослужбовці ВМС України «знаходяться в російському полоні».

«Музичний батальйон» і рок-група «Друже музико» виступив з концертом на палубі військового корабля, щоб привернути увагу українського суспільства та міжнародних ЗМІ «до проблеми звільнення українських моряків з російського полону», – зазначив Урсол.