Порошенко: Зірвати або заблокувати вибори нікому не вдасться

Зірвати кворум на дільничних виборчих комісіях або заблокувати голосування під час другого туру виборів «не вийде ні в кого, ніякими кроками або технологіями».

Коментуючи питання про незначній кількості кандидатур, поданих від БПП у дільничні виборчі комісії для реєстрації членами ДВК, Порошенко заявив: «Законодавство передбачає — якщо у комісії (дільничної ред.) немає кворуму, ОВК приймає рішення, змінює кворум і комісія продовжує роботу».

«Якщо хтось хоче запропонувати інший сценарій, створити теорію змови, — я кажу: більш зацікавленої людини в проведенні чесних виборів, ніж президент Порошенко, немає», — заявив глава держави.

«Зараз триває мобілізація волонтерів, які на добровільних засадах візьмуть участь в якості спостерігачів і членів комісій», — додав Порошенко.

Він закликав усіх охочих реєструватися волонтерами і спостерігачами», і приділити особливу увагу Чернігівської області, де може бути «їх певна нестача».

«Допоможіть мені забезпечити захист вільного волевиявлення громадян», — закликав Він.