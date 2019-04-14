З початку доби на Донбасі зберігається “тиша”

З початку доби 14 квітня в зоні ООС на Донбасі зберігається “тиша”.

Про це повідомляє прес-центр Міноборони.

“Від початку поточної доби обстрілів позицій Об’єднаних сил не зафіксовано”, – ідеться в повідомлення.

Правоохоронці зі складу Об’єднаних сил продовжують виконання завдань щодо забезпечення дотримання чинного законодавства у районі проведення операції.

За розпорядженням Командувача об’єднаних сил тривають фільтраційні заходи, діє посилений контрольно-пропускний режим та організовано несення патрульно-постової служби в населених пунктах.

Обстановка на лінії зіткнення залишається під контролем Об’єднаних сил.

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Минулої доби, 13 квітня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Джерело: Укрінформ