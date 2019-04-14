На Львівщині повісився 16-річний школяр

Тіло хлопця побачили односельці.

У селі Лагодів Бродівського району на Львівщині 16-річний юнак скоїв суїцид. Він наклав на себе руки через повішення.

Тіло хлопця у дворі біля виноградника побачили двоє односельців, які проїжджали на возі поруч. Вони і повідомили людям у селі.

Що або хто спонукав юнака на такий жахливий крок, з’ясовують співробітники правоохоронних органів і соціальних служб.

Хлопець вчився в 10-му класі Берлинської середньої школи, що в сусідньому селі, і характеризувався однокласниками як добрий і чуйний хлопець.