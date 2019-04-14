Ви маніпулювали реальністю, чому ми повинні повірити вам двічі?: Порошенко відповів на жорсткий питання журналіста

Журналіст під час прес-конференції, яка пройшла в холі НСК «Олімпійський», поставив жорсткий питання президенту Петру Порошенку про те, чому українці повинні йому повірити знову. Наводимо повний текст:

Журналіст:

Я хочу поставити вам два простих питання. Петро Алекссевич, чому люди повинні вам повірити зараз двічі. Ви, протягом п’яти років, я як політичний оглядач за цим спостерігаю, маніпулювали реальністю. Ви говорите, що Путін ворог, але це не заважало вам регулярно зустрічати з Медведчуком. Ви кажете, що на боці громадянського суспільства, але ваші соратники, ваші прихильники називають їх скунсами. Ви обіцяли продати бізнес, але ви передали його в сліпий траст. Чому ми зараз повинні повірити вам другий раз?

Петро Порошенко:

Позиція перша. А скажіть, у вас пане Романе, сумнівів, що Путін ворог ні? Скажіть, а у кого в українців є сумніви в тому, що Путін ворог, Путін агресор, Путін напав на нашу країну, Путін напав на нашу країну, Путін вбиває українців. Я десять раз заявляв і можу повторити і зараз ще раз: Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не представником України. Він не представляє президента України і не буде представляти. Єдина функція у пана Медведчука була – звільнення наших військовополонених і заручників. І навіть якщо він зробив тільки те, що ми звільнили наших 74 заручника в грудні 2017 року, я б з ним зустрічався. Зараз, після того, як цей процес припинений – припинені і зустрічі.

Були питання, чому він літає туди чи не туди. У нас це не президент визначає графік польотів літаків. Наскільки я знаю, уряд прийняв відповідне рішення — ці польоти скасовані. Тому, прохання просто, не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, бо її там немає.

Друга позиція. Це не означає, що у нас громадські активісти можуть або будуть диктувати, а ми стоїмо у полі. У нас є діалог із громадськими активістами. І на базі прохань громадських активістів левова частина з них зроблена. Просто потрібно бачити це. Антикорупційна інфраструктура була створена спільно з громадськими активістами. Законодавство з антикорупційного суду зроблено спільно з громадськими активістами. Зараз текст статті про незаконне збагачення на круглому столі на круглому столі обговорюється спільно з громадськими активістами. Реакція на розслідування злочину проти громадських активістів координується разом з президентом України для того, щоб використовувати конституційні повноваження президента. Все добре? Ні! Але кроки ми робимо з двох сторін і надзвичайно вдячний громадським активістам за свою останню зустріч з ними. По-перше, ми багато чого зробили, і я дуже вдячний за ті слова підтримки і оцінки, не президента, а тих кроків, які були зроблені, які я почув від громадських активістів. Тому, на моє глибоке переконання потрібен баланс. Є помилки, давайте говорити про помилки. Вони є, але не помиляється той, хто нічого не робить. Є успіхи? Давайте говорити про успіхи. Є об’єктивна оцінка світу. Починаючи від міжнародних фінансових організацій. Світовий банк, міжнародна фінансова корпорація, ЄБРР, МВФ і завершуючи лідерами G7, крім Росії, де сказано, що при президентстві Порошенко зроблено більше реформ, ніж за всі роки до нього. Тішить це мене? Немає. Тому що я знаю скільки ще потрібно зробити, але ми можемо зробити і перемогти тільки тоді, коли ми будемо разом. З усіма недоліками, з усіма проблемами. Тому, що кожен знає, що понад 200 журналістів ми не підбирали кому давати слово, кому не давати. Кого акредитувати, кого немає. Всі хто хочуть приходять і всі хто хочуть задають питання. Я дуже вдячний пану Куликова за те, що він погодився бути людиною, який підтвердить що тут не відбувається ніяких маніпуляцій. Це не моя прес-концеренция. Ми просто чекаємо Володимира Олександровича Зеленського на дебати, але я думаю що це очікування буде цікаво і ЗМІ.

Модератор зустрічі нагадав президенту про третю частину питання — про бізнес.

У нас сьогодні, я перший в Україні політичний діяч, які передав у доверененную власність, власність Роман, сліпий траст це власність. Це означає, що я не маю права отримувати інформацію, що не маю права приймати будь-які рішення. Варто стіна, що захищає президента Порошенко і власність. Це єдина форма, яка можлива в цих умовах, яка можлива, щоб виконати свої зобов’язання. Разом з тим я продав іншу власність. І ви знаєте це. Там де є покупець, навіть якщо там немає грошей зараз, дати більшу розстрочку на багато років, я продав власність там, де сьогодні є можливості це зробити. Мова йде про «Кузню на рибальському». Є новий власник, прийняті відповідні рішення, і там де є у мене реалізувати я роблю це. Але якщо хтось доведе або призведе хоч один факт, де Порошенко хоч якось вмешивает в діяльність об’єкта, який передав у довірче управління, це буде не правдою. Один факт, і я про нього чесно кажу. Півтора мільярда на моє звернення перераховані на благодійність, у тому числі більшість на армію. Продав би не було б перерахування. Але це єдине, що було зроблено. Запитайте наших воїнів, які отримали, починаючи від антиснайперских комплексів, і закінчуючи новітніми системами ППО, чи варто це було робити. Я готовий вас про це поінформувати.