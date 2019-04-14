5 питань про Крим поставив Зеленському лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв

Мустафа Джемілєв звернувся до кандидата в президенти Володимира Зеленському з проханням відповісти на 5 запитань, що стосуються окупації Криму і можливих поступок Росії.

Звернення Джемілєва до Володимира Зеленського було показано в ефірі телеканалу “Прямий”, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АТР.

“Шановний Володимире Олександровичу, за час передвиборної кампанії ми не почули від вас і деяких інших кандидатів у президенти низку гострих для кримськотатарського народу та інших жителів Криму питань. Тому я хотів би вам поставити кілька запитань. Їх всього у мене п’ять. Прошу дати на них лаконічні відповіді”, – сказав Мустафа Джемілєв у своєму зверненні.

Лідер кримських татар запитав у кандидата в президенти наступне:

Чи вважаєте ви, як стверджує російська сторона, що Крим став частиною Російської Федерації в результаті вільного, демократичного волевиявлення жителів Криму? Чи ви все ж вважаєте її окупованою територією, яку беззастережно слід повернути до складу України?

Ви говорили, що ви докладете всіх можливих зусиль для налагодження добросусідських відносин з Російською Федерацією, для встановлення миру. Оскільки не ми нападали на Російську Федерацію, не ми окупували частину її території, не ми нав’язували Росії, яким шляхом їй іти, то хотів би знати, які поступки ви маєте на увазі для того, щоб встановити так званий мир з Російською Федерацією? Чи включають ці поступки, наприклад, визнання законності анексії Криму, визнання так званих республік Донецька і Луганська, нехай навіть у складі України?

Чи погодитеся ви на зустріч із Путіним, якщо він запропонує провести цю зустріч на території анексованого Криму?

Деякі кандидати в президенти під час першого туру виборчої кампанії говорили, що для встановлення хороших відносин з Росією вони знімуть блокаду з Криму. Якщо ви станете президентом, теж підете на такі кроки?

Яка ваша позиція щодо зміни статусу Автономної Республіки Крим на Кримську автономію – тобто, переформатування на територіально-національну автономію, яка була ліквідована радянським режимом після геноциду кримськотатарського народу?

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Нагадаємо, за результатами першого туру виборів президента України найбільшу кількість голосів (30,24%) отримав Володимир Зеленський. На другому місці – чинний президент Петро Порошенко (15,95%). Другий тур голосування відбудеться 21 квітня.

Джерело: Цензор.НЕТ