У Кіровоградській області для проведення виборів не вистачає майже 4 тисяч членів ДВК

У всіх п’яти округах Кіровоградської області не вистачає кандидатів у члени ДВК, про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ. 12 квітня був останній термін внесення до ОВК подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчий комісій від кандидатів у Президенти.

Кожен з кандидатів у Президенти України мав забезпечити членами ДВК для великих виборчий дільниць — по вісім осіб, для середніх виборчий дільниць – по сім осіб, для малих виборчий дільниць – по шість осіб. У Кіровоградській області кандидат у Президенти Володимир Зеленський на більшість дільниць вніс достатню кількість кандидатур у члени ДВК. Кандидат у Президенти Петро Порошенко вніс всього по 2-3 кандидатури у члени ДВК замість перебачених законом 6-8.

«При недостачі членів ДВК від кандидатів, комісія формує склад ДВК за поданням голови відповідної виборчої комісії на підставі пропозицій членів ОВК. У даній ситуації це буде складно зробити через стислі терміни та масштаби «недостачі» – до 4 тисяч осіб. Відповідно, формування ДВК увизначений законом термін, до 15 квітня включно – може бути ускладнене», — зазначила координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Кіровоградській області Зоя Лебідь.

Найбільша кількість кандидатур у члени ДВК не вистачає у ТВО №100(центр – м. Бобринець). Тут комісія винна знайті і оформити через подання 1008 осіб.

Згідно з ч. 8 ст. 85 Закону України «Про вибори Президента України», формування складу дільничних виборчий комісій з виборів Президента України для організації підготовки та проведення повторного голосування звичайних та спеціальних виборчий дільниць (далі – дільнична виборча комісія) має відбутися не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.

Згідно з ч. 2 ст. 75 Закону України «Про вибори Президента України», дільнична виборча комісія повинна повідомити виборців про час і місце голосування не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування.