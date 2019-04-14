Батько Ассанжа просить Австралію допомогти повернути сина

Батько засновника WikiLeaks Джуліана АссанжаДжон Шиптон закликав владу Австралії запросити його екстрадицію сина з Великобританії.

Відзначається, що проживає в Мельбурні Шиптон звернувся до прем’єр-міністра Австралії Скотту Моррісону з проханням відреагувати на арешт Ассанжа.

«Батько засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа закликав австралійський уряд допомогти синові і запропонував повернути його на батьківщину», — йдеться в повідомленні.

Також Шиптон розповів, що він був вражений зовнішнім виглядом і станом здоров’я сина.

«Я бачив, як його стягували поліцейські по сходах, і він виглядав погано. Мені 74 роки, і я виглядаю краще, ніж він у свої 47 років. Це такий шок», — сказав батько Ассанжа.