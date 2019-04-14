Українцям більше не потрібна віза для поїздки в Таїланд

Громадянам України, які збираються на відпочинок в Південну Азію, більше не потрібно оформляти візу в Таїланд. Термін безвізового перебування на території Таїланду до 30 днів, для поїздки необхідно мати закордонний паспорт (біометричний або звичайний).

Про це повідомили на офіційній сторінці президента України Петра Порошенка в Facebook.

Рішення про безвізовий режим між країнами було прийнято у листопаді 2018 року і набула чинності 14 квітня 2019 року.

Експрес-інформація по країні

Таїланд (Королівство Таїланд) – держава в Південно-Східній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Бангкок

Найбільше місто – Бангкок

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 514 000 км2 (50-я в світі)

Населення – 65,1 млн чол. (20-я в світі)

Офіційна мова – тайська

Релігія – буддизм

ІЛР – 0,726 (93-я в світі)

ВВП – $404,82 млрд (29-я в світі)

Валюта – бат

Межує з: Камбоджою, Лаосом, М’янмою, Малайзією

Безвізовий режим поширюється тільки на туристичні поїздки, для роботи або ділового візиту віза потрібна.

Якщо збираєтеся затриматися в Таїланді більше 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу в консульстві.

Зараз українці можуть подорожувати без віз 129 країн.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», українці будуть в’їжджати в Індію по електронних візах.

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