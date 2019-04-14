Гордон назвав ім’я міністра оборони України при президентові Зеленском

У випадку, якщо Володимир Зеленський таки стане президентом України, одну з найважливіших посад у його команді – пост глави Міністерства оборони може зайняти лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко. Таку свою думку висловив відомий украиснкий журналіст Дмитро Гордон в прямому ефірі одного з телеканалів нашої країни.

Таким чином, Дмитро Гордон заявив, що в цілому він не володіє достовірними даними з цього приводу, але зазначає, що переговори з цього приводу ведуться протягом усього часу. Також часто говорять про те, за словами журналіста, кого ще Зеленський призначить на основні посади в своїй команді.



Одним з ключових призначень нового президента, за словами дмитра Гордона, буде призначення голови МО України. На цю посаду, найвірогідніше, може бути призначено екс-кандидат в президенти України Антолий Гриценко.