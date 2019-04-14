На Рівненщині люди виштовхали з церкви, перейшла в ПЦУ, священика УПЦ МП під вигуки “Ганьба”

У Рівненській області з церкви, громада якої проголосувала за перехід у Православну церкву України, виштовхали священика УПЦ МП.

Інцидент стався 13 квітня в селі Копитів Корецького району. Священика УПЦ МП Ігоря Власюка, який служив у селі понад 20 років, вивели з церкви під руки під крики «ганьба!». Також силою вивели за межі храму і його прихильників.

«Я захищаю УПЦ. Я прослужив 21 рік. Цих людей хрестив, ховав їх родичів та близьких. Вінчав … І зараз – бачите? Я – за УПЦ. Молюся за народ, за владу, за вбитих солдатів. Є «атошникы» теж тут … Причина в тому, що релігійна ворожнеча почалася.

Закони прийняті неправильні державою. Вони створили війну на сході і в селах роблять війну», – висловився протоієрей Власюк. Парафіяни, які підтримують ПЦУ, пояснили, що хочуть, щоб у їхньому храмі служили українською мовою і щоб церква була українською. За їх словами, намагалися йти на поступки священика УПЦ МП і прихильникам Московського патріархату в селі, запропонувавши почергове богослужіння, проте священик відмовився. Поки тривав перехід в ПЦУ, а віруючі проголосували за нього ще в лютому, храм був опечатаний.

“13 квітня парафіяни ПЦУ принесли виписку з держреєстру прав на нерухоме майно та відкрили церкву, провівши після конфлікту перше богослужіння українською мовою, для якого приїхав священик із Корця”, – йдеться в повідомленні. На місце події виїжджали правоохоронці. У відомстві розповіли, що поліцейські лише забезпечували громадський порядок. Також приїжджала швидка допомога. Лікарі оглянули священика, одну жінку госпіталізували. Тим часом в прес-службі УПЦ (МП) подію назвали “черговою провокацією рейдерів з ПЦУ”.