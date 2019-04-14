Водомети і штурм парламенту: в Албанії не вщухають антиурядові протести

В Албанії поліція відповіла сльозогінним газом і водометами протестувальникам, які в суботу намагалися штурмувати будівлю парламенту.

Про це повідомляє «Європейська правда».

У суботу албанські опозиційні партії зібралися в Тирані, закликаючи до відставки соціалістичний уряд, і до проведення дострокових парламентських виборів в країні.

Тисячі прихильників опозиції з усієї країни з’явилися на головному бульварі Тирани з антиурядовими плакатами і гаслами, кидаючи в поліцію фаєри, петарди та інші предмети.

Протестувальники прорвали поліцейський кордон біля головного входу в будівлю уряду, але не намагалися зайти всередину. Поліція утримувалася від застосування сльозогінного газу в цій ситуації, однак використовувала його, коли демонстранти намагалися штурмувати будівлю парламенту.

Демонстранти більше двох годин протестували перед парламентом, безперервно кидаючи тверді предмети і петарди. Припаркований неподалік автомобіль підпалили. Поліція закликала людей зберігати спокій і багато разів застосовувала сльозогінний газ.

Міністр внутрішніх справ Сандер Ллешай засудив напади на поліцію, заявивши, що п’ятеро поліцейських отримали поранення. Від сльозогінного газу також постраждали кілька демонстрантів і журналістів.

Правоцентристська опозиція, очолювана Демократичною партією, звинувачує уряд Соціалістичної партії прем’єр-міністра Едді Рами в корупції і зв’язках з організованою злочинністю. Уряд звинувачення заперечує.

В ході акцій протесту, які тривають з середини лютого, прихильники опозиції неодноразово намагалися проникнути в парламент або урядові будівлі. Поліція відповідала сльозогінним газом і водометами.