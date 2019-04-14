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Митрополит Епіфаній: Маємо зберегти те, за що боролися на Майдані

14.04.2019

Українці мають зберегти те, за що боролися на Майдані, не зважаючи на те, хто буде обраний главою держави.

Цю тезу висловив сьогодні Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на брифінгу в Тернополі.

«Ми молимось за те, щоб ці вибори пройшли успішно, у демократичний спосіб, щоб був обраний той глава української держави, який в майбутньому турбуватиметься, щоб наша Українська держава рухалася у напряму європейського розвитку. Ми маємо зберегти те, за що боролися на Майдані Незалежності, не зважаючи на те, хто буде обраний главою держави. Віримо, що Господь милосердний і дасть нам такого достойного главу держави, який майбутніх п’ять років даватиме відсіч тим економічним, військовим, інформаційним, релігійним викликам, які будуть завжди актуальними», – сказав Епіфаній.

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Віримо, додав він, що Всевишній надихне нас, дасть мудрість нашому народові, щоб вибори пройшли у демократичний спосіб.

У Тернополі митрополит ПЦУ Епіфаній провів урочисту Божественну літургію та молебень у храмі святих мучеників Бориса і Гліба. Після цього він дав брифінг.

Джерело: Укрінформ

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