У Польщі в ДТП загинули двоє українців

Трагедія сталася у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

У ніч на неділю, 14 квітня, у біля Кентшина у Вармінсько-Мазурському воєводстві у північно-східній Польщі сталася ДТП, у результаті якої загинули двоє українців.

Повідомляється, що автомобілем, який розбилося об дерево, подорожували чотири людини – громадяни України та Грузії. Двоє пасажирів – громадян України віком у 23 і 30 років – загинули на місці. Водій і третій пасажир отримали травми. Обидва вони грузини.

«Загинули пасажири, що сиділи на правій стороні автомобіля. Той, хто був поруч із водієм, мав прикріплені ремені безпеки, а пасажир із заднього сидіння, ймовірно, не був застібнутий ременем безпеки», – повідомила представниця поліції в Кентшині аспірант Моніка Данєляк.

«Сила удару в дерево була настільки велика, що двигун випав, і він лежав на відстані 12 метрів. Він все ще горів, коли прибули пожежники», – сказав капітан пожежників Каміль Ґольон.

Обставини трагедії вивчає поліція під наглядом районної прокуратури Кентшина. У водія взяли кров, аби перевірити, чи він був тверезим.

Також читайте: В ОДЕСІ В РЕЗУЛЬТАТІ ДТП ЗГОРІВ ЕЛІТНИЙ СПОРТКАР CORVETTE

Нагадаємо, у Польщі 10 січня внаслідок аварії загинув український журналіст Роман Кісіль та його мати.

Джерело: Тиждень.ua