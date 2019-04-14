«Ні любові, ні жалості»: найманці РФ накрили «Градами» селище з мирними жителями на Донбасі

Терроисты Донбасу, контрольовані Російською Федерацією, переступили крайню межу, стрільби з реактивних систем залпового вогню «Град» мирний селище в Донецькій області. Мова, як пише replyua.net з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил, йде про село Орлівка.

Як пише відомство в «Фейсбуці», місцеві жителі стверджують, що було мінімум п’ять попадань, від яких утворилися величезні воронки. Благо, що постраждалих в результаті обстрілу не було. У повідомленні прес-центру ООС говориться: «Регулярні обстріли з боку окупаційних військ загрожують мирним жителям. Ввечері одинадцятого квітня терористи здійснили артилерійський обстріл з боку Червоний Партизан по населеному пункту Орловка, що в Ясыноватском районі».

Згідно з попередніми даними спостережної групи, ворожих сил обстріляли село, застосовуючи заборонену Мінським процесом озброєння типу «Град». Пощастило, що снаряди РСЗВ впали за межами жилзоны. На місці воронок від боєприпасів знайшли фрагменти та уламки забороненої зброї.