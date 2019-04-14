Разумков: «Ми чекаємо Петра Олексійовича 19 квітня о 19:00 на ” Олімпійському»

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський чекає чинного президента Петра Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський», а в неділю під стадіоном проходив агітаційний мітинг П. Порошенко під стадіоном, зазначає речник штабу Ст. Зеленського з питань ходу виборчої кампанії Дмитро Разумков.

«Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича (Порошенка – ІФ) 19 квітня о 19:00 на «Олімпійському». Будемо сподіватися, що у нього все-таки знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що просто Петро Олексійович хоче реально піти від цих дебатів. Те, що там сьогодні не буде Зеленського, було відомо заздалегідь. І це було чомусь бажання Порошенка туди сьогодні прийти. Він виконав те, що він хотів. Але дебати сьогодні не повинні були проходити», — сказав він у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна»

Д. Разумков вказав, що мова йшла про те, щоб проводити дебати саме на самому стадіоні, щоб громадяни України могли не тільки дивитися і слухати дебати по телевізору, але і бути присутнім на них.

«Сьогодні ж відбувся агітаційний мітинг Петра Олексійовича під стадіоном. Ми не беремо участь в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції», — підкреслив він.

Спікер штабу також зазначив, що закон не передбачає проведення дебатів в будівлі або в кімнаті на Громадському телебаченні, як написано в постанові ЦВК України.

«Це вже адресація до постанови ЦВК, але, при всій повазі, закон стоїть вище такої постанови. У законі ніде не прописано, що дебати повинні відбуватися в студії «Громадського» за такою-то адресою — це вільне трактування закону, як це часто буває у представників діючих політичних еліт. Коли вигідно – закон намагаються підлаштувати під свої потреби», — пояснив Д. Разумков.