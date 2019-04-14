Двоє гірників загинули у шахті на Донеччині

Інцидент розслідують як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

У Красноармійську на Донеччині внаслідок інциденту на шахті під час виконання робіт постраждали двоє гірників, ще один загинув, отримавши тяжкі травми.

Про це 14 квітня повідомили у прес-службі Красноармійської прокуратури.

“Вранці 13 квітня під час виконання робіт з цементації купольної частини сполучення вентиляційного стволу і хідника чистки зумпфа при переміщенні полка перекриття вентиляційного стволу блоку, стався перекос, через який працівники підприємства впали в зумпфову частину вентиляційного стволу”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння 40-річний прохідник та 30-річний помічник начальника дільниці отримали тяжкі тілесні ушкодження, а 27-річний прохідник отримав тяжкі травми, через які загинув на місці.

Прокуратура з’ясовує обставини смерті та травмування гірників на шахті, проводиться досудове розслідування.

Джерело: 5 канал