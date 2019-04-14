В Австралії невідомі відкрили стрілянину по людях

На даний момент є інформація про чотирьох постраждалих.

У ніч на неділю, 15 квітня, в австралійському Мельбурні відбулася стрілянина біля нічного клубу.

У поліції розповіли, що невідомі відкрили вогонь по людям недалеко від входу в нічний клуб. Інцидент стався приблизно в 3:20 за місцевим часом. (20:20 у Києві) На даний момент є інформація про чотирьох постраждалих.

Газета уточнює, що стрілянина сталася біля нічного клубу Love Machine. Всі постраждалі – чоловіки, двоє з них у критичному стані, ще двоє були госпіталізовані з пораненнями, не загрожують життю.

Поліція оточила місце, де сталася стрілянина, адже слідчі вивчають залишені докази.