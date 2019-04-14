В Ірані через повінь загинуло вже 76 осіб, напоготові – армія, авіація і морські сили

В Ірані внаслідок повеней, які сталися у кількох провінціях, загинули понад 76 осіб.
Про це повідомляє агенція MEHR.
«За підтвердженими даними, внаслідок нещодавніх повеней, що накрили кілька провінцій Ірану, загинуло 76 людей», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, від повеней постраждали південні та південно-східні провінції Ірану.
«Армійські підрозділи готові допомогти людям, які постраждали від повеней у південних та південно-східних провінціях», – заявив речник збройних сил Ірану Шахін Тагіхані.
Тагіхані також повідомив, що військова авіація та наземні війська, а також морські сили перебувають у стані готовності реагувати на надзвичайну ситуацію.
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Як повідомлялося, в Ірані третій тиждень йдуть зливи, що призвели до сильних повеней. Вже постраждали понад 400 тисяч осіб.
Джерело: Укрінформ