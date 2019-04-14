У США запропонували силою доставити гумпомощь до Венесуели

За словами Скотта, влада Венесуели на чолі з Ніколасом Мадуро ведуть політику геноциду.

Сенатор Сполучених Штатів Америки Рик Скотт запропонував американським властям серйозно вивчити питання використання військової сили для доставки гуманітарної допомоги до Венесуели.

За словами Скотта, влада Венесуели на чолі з Ніколасом Мадуро ведуть політику геноциду, не допускаючи постачання гуманітарної допомоги в країну.

“У них (венесуельців – ред.) немає води, продовольства, ліків.. Нам необхідно продовжувати зосереджувати увагу на санкціях, однак нам слід дуже серйозно розглянути питання застосування допомогою військових, щоб доставити гуманітарну допомогу народу Венесуели”, – заявив сенатор.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки внесли в санкційний список чотири іноземні компанії та дев’ять їх танкерів через зв’язків з нафтовим сектором Венесуели.

Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять Росії допомогти зберегти владу у Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро подібно до режиму Башара Асада у Сирії.