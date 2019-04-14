Прибалти відкрили для США дорогу на Кремль

Міністр комунікацій та транспорту Литви Рокас Масюліс повідомив у Вашингтоні про підготовку країн Балтії та США до війни з Росією. Виглядало це так: литовський гість розхвалив спільний проект залізничної колії європейського стандарту балтійських країн Rail Baltica і розповів про його військової суті.

«Проект стратегічного значення Rail Baltica сприятиме злагодженій пересування військових вантажів у всьому регіоні, а Литва готова надати всебічну підтримку військовим НАТО, забезпечити добре розвинену мультимодальну транспортну систему і безпечну інфраструктуру», — заявив Рокас Масюліс.

У США він зустрівся із представниками департаменту у справах транспорту, говорив і про економічну користь співпраці, обіцяв надати Америці систему залізничного, морського, дорожнього та повітряного видів транспорту для доступу до ринків регіону Балтійського моря, Євросоюзу, Східної Європи та Центральної Азії, обговорив гіпотетичні американські інвестиції в Клайпедський морський порт. Але журналісти звернули особливу увагу на фразу про залізниці Rail Baltica, виголошену саме у Вашингтоні. І ось чому.

Тому що після нього все стало гранично ясно. Ідею дороги вже не прикривають економічними інтересами. Проект Rail Balticа довжиною 730 кілометрів і вартістю 6 мільярдів євро, що до 2026 року повинна з’єднати країни Балтії, Польщу і Західну Європу, довгий час подавався пресі просто як економічно вигідний. Можливо, такий шлях і планувалася. Але спочатку на її будівництво хотіли витратити в три рази менше. Потім проект став розростатися, і його справжня військова суть потихеньку виповзав з тіні в ЗМІ.

Втім, в Кремлі про неї знали й так. У минулому році посол Росії в Латвії Євген Лук’янов прямо сказав: «Для нас ніколи не було секретом те, що Rail Baltica — це, перш за все, військово-структурний проект». Може бути, це був результат аналізу, а може бути, і розвідки. А тепер і розвідка не потрібна — все пішло в відкриту. Посол нагадав: «З часів Російської Імперії місцева колія відрізняється від колії в Європі. Тому, щоб переставити пари з тих вагонів, які будуть везти танки на захист від агресивного Росії, потрібно більше часу, ніж просто прохід цих вагонів з відповідної колії. Тобто танки до вас прийдуть швидше».

Щоправда, посол поіронізував, помітивши, що важкі танки НАТО, доставлені в Латвію, загрузнуть в місцевих болотах. Такий дипломатичний прийом, троллінг для громадськості. Але нічого смішного насправді немає. Йде підготовка до реальної війни. Все прозоро настільки, що ось вже литовський міністр відверто говорить фактично про це. І не де-небудь, а саме там, де й народжуються стратегічні військові задуми щодо Росії.

Мабуть, дорога Rail Baltica займає настільки вагоме місце в стратегічних планах НАТО, а точніше — США, що, схоже, до естонському президенту Керсті Кальюлайд, що збирається 18 квітня в Москву, для інструктажу надіслали президента Латвії Раймонда Вейониса, щоб не напартачила в проекті залізниці для НАТО.

Кальюлайд несподівано для балтійських і американських колег напросилася на зустріч з Володимиром Путіним, запевняючи, що просто хоче поспілкуватися, поговорити. Так, думаю несподівано, так як у себе на батьківщині відразу піддалася критиці місцевих націоналістів. А Раймонд Вейонис, якщо судити за повідомленням його прес-служби, говорив естонському президенту про важливість продовження тісного співробітництва в реалізації саме проекту Rail Baltica. Вейонис висловив надію, що не виникнуть перешкоди для реалізації рішень, прийнятих для своєчасної реалізації цього проекту.

Ймовірно, балтійські колеги естонського президента і, можливо, американці побоюються, що Кальюлайд потрапить в Москві під чарівність президента Росії, створить проблеми в реалізації проекту Rail Baltica. От і послали інструктора. Вейонис адже не простий президент, він — колишній міністр оборони Латвії, присвячений в таємні задуми НАТО. А Кальюлайд у Вашингтоні можуть сприймати як наївну дівчину, простушку, яку Володимир Путін обведе навколо пальця. Адже вона стала президентом Естонії випадково. Ймовірно, її підозрюють у тому, що на відміну від політичних важковаговиків вона не здатна до великих інтриг. Президента обирає парламент Естонії. У 2016 році ті важковаговики так заплуталися у власних інтригах, що не змогли домовитися, хто займе вищий пост.

І в результаті чиновницьких надр висмикнули Керсті, яка до того часу не мала ніяких політичного досвіду і амбіцій. До моменту обрання в парламенті попрацювала представником Естонії в Європейській рахунковій палаті, займалася річними звітами, потім керувала проведенням аудиту по сільському господарству, перед несподіваним президентством очолила утворений при канцелярії парламенту Естонії рада з моніторингу розвитку. І тут нате! Компромісна фігура, ні для кого усередині Естонії не небезпечна.

Але ось приведуть її 18 квітня в Кремль, подивиться на неї Володимир Володимирович, кине чарівні погляд і фрази… Тут і настане кирдик залізниці Rail Baltica, принаймні на потенційній естонської частини. Цього в НАТО не можуть допустити!

Між тим російські військові експерти називають Rail Baltica рокадной дорогою, тобто дорогою в прифронтовій смузі. І стверджують, що в реальній сучасній війні за нею відразу ж буде завдано ракетного удару і танки не встигнуть дістатися до нашого кордону.

Але про це, думаю, Кесті Кальюлайд інструктор з Латвії не сказав.