Порошенко селфился, а стадіон заспівав Зеленському «ля-ля-ля-ля»

Чинний президент Петро Порошенко, який не дочекався на НСК Олімпійський Володимира Зеленського для проведення дебатів, закликав своїх прихильників організовано зайти на стадіон, щоб показати своєму опоненту, що він прийшов.

«Володимира Зеленського немає (…) Він ж міг подумати, що ми повинні були зустрітися на площі перед стадіоном, а на стадіоні. Я вас запрошую, щоб зайшли зараз на стадіон. Ми зробимо наше велике фото. Ми покажемо, що ми і там його чекали», — звернувся до присутніх Порошенко. «Стадіон так стадіон», — додав він.

На заклик глави держави відгукнулися кілька тисяч чоловік. Їм відкрили доступ на стадіон.

По дорозі Порошенко сказав журналістам, що впевнений у своїй перемозі: «Я вважаю, що це той хрест, що я, як президент і лідер українського народу, повинен нести. Я буду робити все можливе, щоб захистити цю країну. Я впевнений у своїй перемозі».