Безкоштовно, але з незручностями: як потрапити до лікаря без декларації

Українським пацієнтам, які не підписали декларацію з сімейними лікарями, за візит в поліклініку нічого не доведеться платити, але таких громадян чекає багато незручностей.

Про це заявив експерт групи «Реформа системи охорони здоров’я» Реанімаційного Пакету Реформ Тимофій Бадіков.

Він уточнив, що майже 16 млн українців ще не підписали договори з сімейними лікарями або педіатрами.

«Коли у пацієнтів буде необхідність отримати рецепт на ліки або направлення на діагностику, то вони повинні будуть підписати декларацію. Але якщо у людини невідкладне стан, то будь-який лікар зобов’язаний прийняти його і надати необхідну допомогу. У відповідному законопроекті, який, на жаль, не був прийнятий в тому вигляді, в якому він подавався, йшлося про сооплате звичайних візитів до лікаря. Зараз такого немає. Якби була сооплата, то це питання вирішувалося б просто. На даний момент пацієнтам це буде безкоштовно, але з усіма незручностями, що це може супроводжувати, враховуючи і величезні черги», – сказав він.

За словами Badikova, майже 16 млн українців ще не підписали декларації зі своїми лікарями, а серед тих, у кого є договори, найбільше громадян віком 40-64 роки.

«За статистикою Національної служби здоров’я, на сьогоднішній день 27 млн осіб мають декларації. Найбільше серед них громадян у віці від 40 до 64 років. Менше – це люди старше 65 років. Трохи більше – молоді до 39 років», – додав він.