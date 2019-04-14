Порошенко заради утримання влади вивів на порядок денний України ненависть — Аваков

Сім днів до другого туру виборів Президента України. Агресивність суспільно-політичного протистояння в країні досягла абсолютно неприпустимого рівня.

Таку думку озвучив сьогодні в блозі УП глава МВС Арсен Аваков.

Все настільки захопилися баталією, що, схоже, вже забули, заради чого введений сам механізм виборчого суперництва. Адже все просто: вибори – це суспільний договір про регулярній коректної демократичною процедурою, що забезпечує визначення домінуючої точки зору більшості. Коректної процедури!

Зараз же – в інформаційній сфері – суспільство розділене на два непримиренні табори. І дехто вважає, що всі засоби хороші. Пропагандисти, в патетиці своєї агітаційної риторики, заявляють про те, що якщо не переможе їх точка зору, то Україна загине. У спробі отримати голоси на свою підтримку – рвуть своїми закликами країну на частини, не замислюючись про наслідки, отруюючи гнівом величезні групи українського суспільства. У бік йде мудрість, порядність і доброта – на порядок денний виходить НЕНАВИСТЬ!

Ненависть отруює творення! Ніяке керівне крісло в країні не варто того, щоб розміняти його на атмосферу взаємної ненависті в суспільстві! Ненависть відкидає нас назад, збиває в божевільні зграї – будить страх, таз і жорстокість – руйнує розум.

Політична конкуренція вийшла за межі здорового глузду, питання про вибір чергового – я підкреслюю – чергового президента підміняється боротьбою «абсолютного зла» з «абсолютним добром». Це дуже погана, небезпечна і руйнівна підміна понять.

Демонізація супротивника, боротьба на приниження, знищення і нинішній рівень поляризації суспільства абсолютно неприпустимі!

Пора дуже ясно відчути цю небезпечну межу і зупинитися!

Варто подумати про головне. Ми, українці, занадто багато пережили і гідно витримали випробування останніх років, щоб дозволити штучним насіння ненависті руйнувати нашу країну.

Пора зживати в собі свідомість підданих пана, для яких його смерть або зміна – це крах держави. Хочу нагадати, що президент – це не Бог-отець, не цар, не Генеральний Секретар ЦК КПРС і не батько сімейства. Президент – топ-менеджер, найнятий суспільством для виконання певної роботи в межах своїх функціональних обов’язків. І дуже багато з того, що кандидати в запалі виборчої гарячки обіцяють виборцям – знаходиться поза їх повноважень!

Після виборів президент не стане вершителем доль, як багатьом здається сьогодні – а всього лише одним з елементів – хоча і дуже важливим – державної системи, поряд з парламентом, урядом та іншими державними інститутами, кожен з яких має свої повноваження і свою сферу відповідальності.

Вибори президента – важлива і знакова подія, але воно не може і не повинно бути доленосним для нормальної демократичної країни. Програш «свого» кандидата ніяк не означає знищення України!

І всі ці інститути продовжать свою роботу: нікуди не дінеться армія, яка продовжить захищати цілісність країни; залишиться МВС, яке забезпечить порядок і безпека; залишиться уряд, який відповідає за економіку, бюджет, соціальні питання; залишиться парламент, який формує законодавчу базу України. Влада – це комплекс відповідальних інституцій і ні одна її складова частина не може самовільно змінювати базові положення Конституції.

Жоден президент чи політик в Україні не зможе зайти за ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ, які окреслив сучасне українське суспільство.

Жоден політик не має і не буде мати такої сили, щоб вийти за межі цих червоних ліній і похитнути підвалини країни. Ми – сильне суспільство – і ці червоні лінії дуже зрозумілі КОЖНОМУ осудної політику України, яка має значну підтримку людей.

ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ – це, насамперед, територіальна цілісність України, питання повернення окупованих територій Донбасу і анексованого Криму – подальша їх реінтеграція; це орієнтація на європейську та євроатлантичну інтеграцію; це економічна незалежність від РФ та неприпустимість будь-яких поступок агресору; це – повага громадянських свобод, безпека і необхідність гідного матеріального рівня життя громадян України. За великим рахунком – все!

Це очевидні речі, які об’єднують переважну більшість українців. І це дуже потужний фактор внутрішнього балансу в країні. Балансу, який дає суспільство. Балансу, вистражданого роками боротьби – двома революціями і війною. Балансу нашої внутрішньої сили. І не потрібно остервенелых кликушеств — у нас досить внутрішньої сили до поступального збалансованому творення. Треба просто не забувати про це, коли нас намагаються загальмувати, втягуючи в чергову спіраль ненависті.

Ні один з кандидатів не Бог і не демон… Кандидати просто люди, які потребують мудрого раді і підтримки свого народу.

Задумайтеся: що кожен з вас може порадити своїй країні? Як ми бачимо свою спільну «дорожню карту»? Допоможіть своєму президентові – хто б ним не став – йти по правильному шляху. Не дозволяйте втягнути себе в руйнівну конфронтацію. Вже через сім днів настане перший понеділок після виборів. Готуйтеся підказувати, поправляти – працювати і допомагати. І все у нас буде добре!