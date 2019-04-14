Кабмін змінив правила формування тарифів

Кабінет міністрів затвердив зміни до постанови № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», згідно з яким змінено порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води.

Такі нові підходи до розрахунку комунальних тарифів були розроблені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, – повідомляє New format.

Відповідно до внесених змін, тарифи на послуги ЖКГ повинні розраховуватися на підставі економічно обґрунтованого рівня, який включає собівартість ресурсу (наприклад, газу або електроенергії) і витрати комунальних підприємств. Також тарифи можуть бути переглянуті кілька разів на рік.

При розрахунку тарифів не будуть враховуватися поточні витрати на ремонт мереж або установки лічильників. Очікується, що нові підходи до розрахунку тарифів зміцнять платіжну дисципліну споживачів. Однак позначаться на самій вартості комунальних послуг – поки не зрозуміло.