Садовий пішов проти Гриценка і зробив заяву щодо другого туру виборів

Відомий український політик Андрій Садовий, який зняв свою кандидатуру з президентських виборів в Україні на користь лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка розійшовся в думках з колишнім главою МО української держави щодо президентства Володимира Зеленського. Як відомо, Гриценко категорично проти другого терміну Петра Порошенка.

При цьому Гриценко нічого поганого в бік лідера «Квартал-95», за результатами діалогу з Зеленським, не сказав.

Андрій Садовий поспішив заявити, що якщо президентом України таки стане Володимир Зеленський, то доведеться назавжди розпрощатися з запущеними проукраїнськими процесами. Міський голова Львова також зазначив, що найвірогідніше при Зеленском Закон про українську мову зовсім прийнятий не буде.

Андрій Садовий додав, що ще існує можливість, навіть нехай це буде після другого туру президентських виборів, мобілізуватися всім фракціям, який підтримали рішення за Закон і прийняти його. Наостанок він зазначив: «Так, чи інакше, але я вірю в те, що це станеться. Однак якщо Зеленський переможе на виборах, то всі проукраїнські процеси будуть просто заблоковані, про що свідчать зроблені Разумковим і Харебиным заяви».