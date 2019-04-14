Щодо розпуску Верховної Ради висловилися у штабі Зеленського

Спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков висловив позицію кандидата у президенти щодо дострокового розпуску парламенту

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

У штабі Володимира Зеленського відзначають, що поки рано говорити про можливий розпуск Верховної Ради після обрання нового глави держави, і такі рішення повинні прийматися виключно за законом і в інтересах суспільства.

“Зеленський, коли стане президентом, буде дотримуватися букви закону. Не вибудовувати закони під себе і намагатися ними маніпулювати, як сьогодні відбувається, а діяти за законом. Насправді мені важко зараз це коментувати, тому що Зеленський ще не президент”, – сказав спікер штабу Зеленського з питань ходу виборчої кампанії, експерт із загальнополітичних питань Дмитро Разумков.

Він зазначив, що з цього питання є різні позиції у різних юристів і політичних сил, і підкреслив, що в таких питаннях потрібно виходити із законності таких рішень і політичної доцільності.

“Не лише з політичної доцільності, а потім намагатися під це поламати закон, як це роблять сьогодні, а йти суто по закону і в інтересах суспільства. І я думаю, що поки що це рано обговорювати”, – сказав Разумков.

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Нагадаємо, 14 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що підстав для дострокового розпуску Верховної Ради немає.

Джерело: Еспресо TV