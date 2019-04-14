Україна збільшила імпорт вугілля з Росії

Україна впродовж січня-березня 2019 року збільшила частку імпорту кам’янської кам’яного вугілля та антрациту з Російської Федерації до 64,45%.

Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, за три місяці цього року Україна імпортувала з РФ вугілля на 476,9 млн дол.

Частка імпорту сягнула 64,45%. Із США за три місяці імпортовано вугілля на понад 212,5 млн доларів. Частка імпорту становила 28,72%. З Казахстану Україна імпортувала вугілля на понад 31 млн доларів – 4,20%, а в інших країнах закупила вугілля ще на 19,5 млн доларів – 2,63%.

У січні 2019 року частка імпорту кам’янської кам’яного вугілля та антрациту з Російської Федерації в Україну становила 57%.

Як повідомлялося раніше, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявивши, що Росія щорічно вивозить з окупованого Донбасу близько 2,7 млн тонн вугілля.