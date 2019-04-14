На проспекті Перемоги в Києві відбулося п’яне ДТП: розбилися три іномарки

У Києві 14 квітня на перехресті проспекту Перемоги з вулицею Туполєва сталася дорожня пригода за участю трьох автомобілів Mitsubishi, Toyota і Nissan. Водієві останнього автомобіля пощастило. Пошкодження його машини не йдуть ні в яке порівняння з ушкодженнями інших учасників ДТП.

Вдалося з’ясувати, що всі рухалися по проспекту в напрямку станції метро «Святошин». Раптом Mitsubishi на великій швидкості врізався в задню частину Toyota. Втративши управління, вона помчали у бік тротуару і, подолавши бордюр, зупинилася.

Що знаходилися в ній дорослі і дитина не постраждали. На щастя, в цей час не було пішоходів. Поряд зупинився Mitsubishi. У його салоні знаходилася весела компанія з кількох людей. Їм також медична допомога не знадобилася. Все обійшлося лише великими матеріальними втратами. Відшкодовувати їх судячи з усього буде водій Mitsubishi.

За словами свідків, він дуже швидко їхав, небезпечно маневрував. Фінал такої їзди цілком закономірний. До того ж, пізніше один з учасників цієї ДТП повідомив, що він перебував у нетверезому стані. Алкотестер зафіксував більше двох проміле…