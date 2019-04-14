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На Донбасі окупанти 4 рази обстріляли українські позиції, один поранений військовий

14.04.2019

З початку доби на Донбасі окупанти 4 рази обстріляли українські позиції і не застосовували зброю заборонених калібрів. Про це повідомляє штаб ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики двічі порушили режим тиші».

З станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли позиції ВСУ поблизу Авдіївки; з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — в районі Водяного.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти двічі обстріляли українські позиції.

З автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстріляли позиції поблизу Новотошкивского; з автоматичних гранатометів станкових — біля Новолуганского.

В результаті обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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