Ассанж готовий співпрацювати зі шведським слідством

Адвокат засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа Дженніфер Робінсон заявила, що тієї готовий співпрацювати з владою Швеції, якщо справу про зґвалтування 2010 року буде відновлено, але екстрадицію до США вважає незаконною.

«Джуліан Ассанж готовий співпрацювати з владою Швеції, якщо справу про зґвалтування 2010 року буде відновлено, але продовжуватиме протистояти будь-якій спробі екстрадиції до Сполучених Штатів», – заявила адвокат.

Також вона в інтерв’ю Sky News зазначила: “Ми будемо готові відповісти на всі питання, коли та якщо вони надійдуть”. Ключовим питанням на даний момент є екстрадиція Ассанжа до США, “про яку ми попереджали протягом багатьох років”, додала вона. Як повідомлялося, Швеція розглядає можливість відновлення розслідування справи про зґвалтування, порушеної проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

11 квітня британська поліція затримала Ассанжа, який перебував у посольстві Еквадору в Лондоні з 2012 року. Пізніше адвокат Ассанжа Робінс заявила, що засновника WikiLeaks затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.