Воював під керівництвом «Гіві»: на админгранице з Кримом затримали чергового бойовика побіжного

На пункті пропуску «Чонгар» на админгранице з окупованим Кримом зловили чергового втікача від «кращого» життя на окупованому Донбасі, який воював проти України під керівництвом ліквідованого «Гіві». Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян в Facebook.

«Вчора оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління спільно з співробітниками СБУ в АР Крим і Севастополі та Національної поліції виявили в КПВВ „Чонгар“ громадянина, який причетний до незаконним військовим формуванням», — йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що в 2014 році протягом двох місяців він працював у Луганській області в штурмовому батальйоні «Сомалі» під керівництвом тоді ще живого «Гіві», який безпосередньо проводив інструктаж новоприбулих. Отримавши позивний «Чингіз» і маючи відповідний досвід, йому доручили завдання займатися підготовкою особового складу для несення служби на контрольно-пропускних пунктах на лінії розмежування.

В даний час затриманому в порядку статті 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за яке передбачена статтею 258-3 КК.